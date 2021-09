Biden, stretta anti no-Vax: “Pazienza si sta assottigliando”

editato in: da

(Teleborsa) – Stretta anti no-Vax negli Stati Uniti dove il Presidente Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che impone a tutti i dipendenti federali di vaccinarsi contro il covid-19 attaccando direttamente gli americani non vaccinati, ricordando loro che la “pazienza si sta assottigliando”. Il provvedimento riguarda circa 2,1 milioni dipendenti federali e i milioni di contractor che lavorano per il Governo.



Gli impiegati federali avranno 75 giorni per vaccinarsi. Se si rifiutano di ricevere il vaccino saranno sottoposti a un procedimento disciplinare”, ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. Saranno previste alcune eccezioni per motivi religiosi o per disabilità. –

“C’è una grande frustrazione, abbiamo gli strumenti per combattere il Covid-19, ma 80 milioni di americani non sono ancora vaccinati. Una minoranza di cittadini sta creando problemi”, ha spiegato Biden precisando che “la lotta al Covid richiederà ancora tempo. Il piano che presentiamo oggi difende la salute del Paese e la sua economia”.

Quello di Los Angeles, intanto. diventa il primo grande distretto scolastico americano a rendere obbligatorio il vaccino anti Covid-19 per gli studenti dai 12 anni in su che partecipano alle lezioni in presenza. Il board del distretto, il secondo più grande del Paese con oltre 450 mila alunni, ha approvato la misura all’unanimità: 6 a 0.