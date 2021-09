Biden: cambiamento climatico “minaccia esistenziale”

editato in: da

(Teleborsa) – Gli effetti del cambiamento climatico sono davanti agli occhi di tutti, anche degli scettici. Lo afferma il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden a New York, visitando le aree più colpite dall’uragano Ida.

“Dobbiamo agire sul clima: siamo determinati a combattere il cambiamento climatico”, aggiunge il presidente americano mettendo in evidenza come il cambiamento climatico è una “minaccia esistenziale. Dobbiamo ascoltare gli esperti quando ci dicono che è una situazione da “codice rosso”.

Per il Presidente americano il cambiamento climatico mette il “paese e il mondo in pericolo. Non è una iperbole, è la verità”, afferma Biden sottolineando come gli esperti ci “mettono in guardia da anni” sui rischi del clima che ora “stiamo vedendo” di persona. Da qui, l’invito al Congresso ad approvare la sua agenda, che include la lotta al cambiamento climatico con la creazione allo stesso tempo di posti di lavoro.



Intanto, negli Stati Uniti i casi di coronavirus negli Usa nell’ultima settimana sono aumentati del 300% rispetto alla settimana del Labor Day dello scorso anno (31 agosto-7 settembre 2020). E’ quanto emerge dai dati della John Hopkins University. Nella settimana dal 30 agosto al 6 settembre 2021, infatti, i contagi sono stati 1,14 milioni contro i 287.235 dello scorso anno.

Gli Stati Uniti hanno superato i 40 milioni di casi di Covid-19 dall’inizio della pandemia, un numero maggiore della popolazione della California, lo Stato più popoloso del Paese: lo scrive il New York Times sulla base del proprio database. Il 47% degli americani non è pienamente vaccinato, consentendo una più facile diffusione della variante Delta.