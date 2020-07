BIC 2020, a Enel premio Best performer

editato in: da

(Teleborsa) – Sono 14 le aziende BIC – Best in media communication per il 2020. Il sistema integrato di misurazione della comunicazione sui media, ideato da Eikon Strategic Consulting Italia e Fortune Italia, ha certificato Abbvie, Acea, Autogrill, Axa Italia, Enel, Eni, Generali, Generali Italia, Msd Italia, Open Fiber, Poste Italiane, Sace, Takeda e Vodafone Italia. Tra loro, Enel è risultata la best performer.

Best in Media Communication è nato per certificare e premiare in maniera scientifica i Team di comunicazione che svolgono un lavoro sempre più decisivo. Il sistema integrato di audit consente di opporre l’autorevolezza dei numeri alla volubilità delle informazioni, interne ed esterne alle aziende.

Per il 2020 ha ottenuto la certificazione BIC il 74% delle aziende sottoposte all’audit. La valutazione è stata basata su una metodologia scientifica e su criteri oggettivi, derivati dall’esperienza di Eikon e Fortune Italia nella misurazione delle performance. L’index, sviluppato da Eikon, ha integrato tre dimensioni chiave: la reputazione sui media (QVI – Quality Visibility Index), l’impatto del lavoro del team di comunicazione (MIA – Media Impact Assessment), il giudizio di addetti ai lavori e giornalisti (Media Poll).

Una giuria indipendente, composta da Ivan Dompé (Docente Luiss Business School), Gennaro Iasevoli (Prorettore Lumsa), Vittorio Meloni (Direttore generale Upa) e Fabio Insenga (Direttore Fortune talia), ha poi assegnato un premio speciale a cinque progetti di comunicazione: il piano di Eni per il supercalcolatore HPC5 (corporate); il piano di Vodafone Italia per il 5G (prodotto); il progetto “Ora di futuro” di Generali Italia (sostenibilità); il piano di Poste Italiane per l’emergenza Coronavirus (CSR); il progetto “Spingersi oltre” sul diabete di MSD Italia (healthcare).

I risultati dell’edizione 2020 di BIC – Best in Media Communication sono stati presentati durante un evento trasmesso sulla pagina Facebook e il canale LinkedIn di Fortune Italia. Per l’occasione i responsabili della comunicazione e dei media delle aziende certificate hanno tenuto un incontro sui temi “I progetti, come si centrano i target”;‘”La reputazione, come si costruisce e si difende”; “I numeri contano, la misurazione dei risultati”.