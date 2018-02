Biancamano, creditori approvano concordato preventivo in continuità di Aimeri Ambiente

(Teleborsa) – Biancamano con riferimento alla procedura di concordato preventivo in continuità di Aimeri Ambiente, comunica che, ad esito di tali votazioni, la proposta di concordato preventivo in continuità di Aimeri Ambiente è stata approvata con una maggioranza pari al 83,88% del totale dei crediti ammessi al voto, pari complessivamente a 287.555.987,23 euro.

Come previsto è in corso di fissazione l’udienza in camera di consiglio presso il Tribunale di Milano per l’avvio del procedimento di omologa della procedura,