Bialetti sigla accordo con Och-Ziff Capital Investments

(Teleborsa) – Balzo del titolo Bialetti che a Piazza Affari sale dell’8,80%.

Il Gruppo ha sottoscritto in data 10 ottobre un accordo vincolante con Och-Ziff Capital Investments per un’operazione di investimento a favore del gruppo per un ammontare complessivo di 40 milioni di euro.

In particolare, l’investimento prevede un apporto dell’Investitore al patrimonio netto di Bialetti Industrie per 5 milioni di euro, tramite partecipazione a un aumento di capitale e/o altre modalità tecniche. All’esito di questo intervento, Och-Ziff Capital Investment deterrà una partecipazione nel capitale di Bialetti Industrie pari al 25% .