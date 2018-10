Bialetti, I semestre sotto il segno del rosso: perdita di 15,3 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Primo semestre con una perdita di 15,3 milioni di euro per il gruppo Bialetti, in peggioramento rispetto al rosso di 1,6 milioni riportato nello stesso periodo un anno prima. I ricavi consolidati nel periodo sono stati pari a 67,3 milioni, in flessione del 12,1% rispetto ai 76,6 milioni del medesimo periodo del 2017.

“Il risultato – si legge nel comunicato rilasciato dal gruppo – risente principalmente della generale contrazione dei consumi registratasi sul mercato interno ed estero nonchè della situazione di tensione finanziaria che ha determinato ritardi nell’approvvigionamento, nella produzione e nelle consegne di prodotti destinati alla vendita sia nel canale retail che nel canale tradizionale, lasciando inevasi significativi quantitativi di ordini di vendita già acquisiti in quest’ultimo canale”



Da segnalare che il 10 ottobre scorso la società ha annunciato che il fondo Och-Ziff Capital investirà in Bialetti 35 milioni di euro nel contesto di una ristrutturazione del debito.