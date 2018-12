editato in: da

(Teleborsa) – Il CdA di Bialetti ha convocato per i giorni 18 e 19 gennaio, rispettivamente prima e seconda convocazione, l’assemblea straordinaria per l’attribuzione di una delega ad aumentare il capitale di un importo fino a 10 milioni di euro in opzione.

La proposta – spiega una nota – si colloca negli accordi sottoscritti tra Bialetti e Sculptor Investments, società collegata a OZ Och-Ziff Capital Investment.