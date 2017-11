Bialetti alla conquista della Cina. Accordo di commercializzazione con Alibaba

(Teleborsa) – Bialetti si lancia alla conquista del mercato cinese del casalingo.

La regina della moka ha infatti perfezionato in questi giorni l’accordo con il gigante asiatico dell’e-commerce Alibaba per la commercializzazione online della propria gamma di caffettiere e houseware su Tmall Global, il canale che raggiunge oggi 466 milioni di utenti attivi su Alibaba, realtà che oggi controlla circa il 60% delle vendite online di houseware in Cina.

“In questa prima fase l’accordo sarà operativo su una selezione di referenze rappresentative del mondo caffè Bialetti, tra cui spicca l’iconica caffettiera Moka Express. Ogni prodotto selezionato avrà l’obiettivo di fare da ambasciatore in terra cinese dell’italian way of life e del gusto italiano per il design e il caffè. In quest’ottica l’azienda proporrà sul mercato anche una selezione di caffè macinato per la preparazione della bevanda” spiega Bialetti in un comunicato.

Immediato l’effetto sul titolo: le azioni Bialetti hanno infatti accelerato al rialzo e mostrano ora un guadagno di oltre 8 punti percentuali sul listino milanese.