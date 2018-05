Bialetti a picco: i revisori non esprimono giudizio sul bilancio 2017

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata difficile a Piazza Affari per Bialetti Industrie, sospesa per eccesso di ribasso con una perdita teorica del 10,20% sui valori precedenti. I revisori contabili di KPMG hanno dichiarato l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio 2017, citando la presenza di rilevanti incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale.

Gli Amministratori hanno la ragionevole aspettativa che le risorse disponibili ed i piani di azione approvati siano in grado di assicurare adeguate risorse per la gestione operativa e finanziaria della Società e del Gruppo Bialetti. Pertanto, nonostante la rilevante incertezza, il bilancio consolidato del Gruppo Bialetti al 31 dicembre 2017 è stato redatto e rappresentato secondo il presupposto della continuità aziendale.

Il Collegio sindacale, preso atto delle conclusioni degli Amministratori sull’appropriatezza di redigere il bilancio secondo il presupposto della continuità aziendale, pur permanendo le situazioni di incertezza richiamate anche nelle relazioni della Società di revisione che comportano dubbi significativi sulla continuità aziendale, dichiara di non essere a conoscenza di fatti ostativi all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ed alla proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione che prevede di coprire con utili a nuovo la perdita dell’esercizio realizzata al 31 dicembre 2017 pari a Euro 7.174.898,70.