BG-SAXO inaugura una nuova era del trading digitale

(Teleborsa) – Sempre più ampia e ricca l’offerta di servizi di trading di BG-Saxo, la joint-venture tra Banca Generali e la partner danese Saxo Bank, che inaugura una nuova era del trading digitale con l’offerta di oltre 9.000 CFD (Contract For Difference) disponibili a partire da oggi sulle sue piattaforme di trading e investing.

Trader ed investitori potranno così accedere a una delle più ampie offerte di strumenti finanziari sul mercato, accedendo ai vari servizi di trading in pochissimi minuti e in forma completamente digitale, anche da mobile.

BG-SAXO è in grado di soddisfare sia trader più spregiudicati ed aggressivi sia coloro che vogliano agire in maniera cauta e prudente con strumenti semplici. Ricchissimo è infatti l’universo degli strumenti di investimento: ben 19.000 strumenti azionari negoziabili su 36 mercati, più di 5.000 obbligazioni – sia corporate che governative – e oltre 3.000 ETF su più di 30 borse internazionali. E poi da oggi l’ampio catalogo di CFD che permette ai più esperti che vogliono sfruttare l’effetto leva, di andare long o short su indici, commodities, azioni, obbligazioni e valute. Le piattaforme di BG-SAXO sono inoltre predisposte per offrire strumenti come futures, forex e opzioni,

offerta che sarà disponibile nell’arco del 2021.

“BG-SAXO nasce digitale”, racconta Gian Paolo Bazzani, Amministratore Delegato BG- SAXO, aggiungendo che la banca offre “il meglio” in termini di sicurezza e innovazione. “Cerchiamo di portare il meglio della tecnologia e gli strumenti più efficienti ai nostri clienti per affrontare i mercati finanziari. Vogliamo essere – aggiunge – un punto di riferimento per il settore così come lo sono già rispettivamente Saxo Bank in Europa nel trading e Banca Generali in Italia nel private banking”.

Il processo di onboarding, ovvero le operazioni richieste per aprire il conto Bg Extra con Banca Generali e avere accesso alla completa operatività digitale, è velocissimo intuitivo (poco più di 10 minuti) e grazie alla tecnologia “web based” delle piattaforme proprietarie, BG-SAXO risponde all’esigenza di quanti vogliono essere sempre connessi e porta anche su smartphone e tablet un’esperienza di trading senza compromessi. L’universo investibile di BG-SAXO già disponibile per gli oltre 300.000 clienti di Banca Generali Private che vorranno cogliere le opportunità di diversificazione e copertura dei propri investimenti.