BFF Bank, riacquistate obbligazioni per 416 milioni di euro

(Teleborsa) – BFF Bank, il più grande operatore di finanza specializzata in Italia, ha riacquistato obbligazioni esistenti per un importo nominale complessivo di circa 416 milioni di euro. L’operazione, spiega la società, “consente di accelerare in modo significativo i processi volti a garantire ulteriori sinergie di funding e a migliorare la leva finanziaria del gruppo”.

In particolare, le obbligazioni 2022 sono state riacquistate per un importo nominale complessivo pari a 154.701.000 euro. Al termine dell’operazione, le obbligazioni 2022 ancora in circolazione saranno di un importo nominale pari a 42.799.000 euro. Le obbligazioni 2023 sono state riacquistate per un importo nominale complessivo pari a 261.031.000 euro. Al termine dell’operazione, le obbligazioni 2023 ancora in circolazione saranno di un importo nominale pari a 38.969.000 euro.