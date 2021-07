BFC Media, ricavi ed EBITDA in forte aumento nel primo semestre

editato in: da

(Teleborsa) – BFC Media, digital e media company quotata al mercato AIM Italia, ha registrato ricavi pari a 8,45 milioni di euro nei primi sei mesi dell’anno, in aumento dell’85% rispetto ai 4,56 del primo semestre del 2020. Il risultato “supera le previsioni annunciate” e “consente di guardare agli obiettivi annui per il 2021 fissati a 15 milioni di ricavi complessivi con grande fiducia”, sottolinea la società. L’EBITDA è passato da 714 mila euro a oltre 1,5 milioni di euro.

Tale crescita, si legge in ua nota, “ha indotto il CdA di BFC Media a dare delega al Presidente per la redazione del nuovo business plan triennale e affidare nel contempo una nuova ricerca sul titolo, anche in vista di nuove iniziative di crescita della società”.

Ottima la performance di Bfc Media, che si attesta a 2,76 con un aumento del 5,34%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 2,807 e successiva a 2,947. Supporto a 2,667.