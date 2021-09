BFC Media, CdA approva semestrale e piano al 2023

(Teleborsa) – Il CdA di BFC Media – società quotata su AIM Italia e attiva nel settore dell’informazione sul personal business e sui prodotti finanziari – ha approvato il bilancio e la relazione semestrale della capogruppo e i dati consolidati al 30 giugno 2021. I ricavi hanno raggiunto gli 8,41 milioni di euro, con una crescita dell’86% rispetto ai 4,53 milioni di euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente. L’EBITDA ha raggiunto i 1,61 milioni di euro (+143%), mentre l’utile netto è salito da 0,163 milioni di euro a 0,526 milioni di euro (+221% su base annua).

Il CdA ha inoltre approvato il piano triennale di crescita di BFC Media per il periodo 2021, 2022 e 2023. La società punta a ricavi per 18 milioni di euro un EBITDA di 2,5 milioni di euro nel 2022 e ricavi per 22 milioni di euro e un EBITDA pari a 3,1 milioni di euro l’anno seguente.