Best Union, via libera all’incorporazione di Bookingshow

(Teleborsa) – Il Consiglio di amministrazione di Best Union Company ha approvato la fusione per incorporazione della società interamente controllata Bookingshow Ticketing in Best Union Company.

Lo si legge in un comunicato della società, che precisa che “tale fusione ha la finalità di concentrare nella capogruppo le attività della società incorporanda in coerenza con il piano operativo strategico del Gruppo che prevede una semplificazione e razionalizzazione della

struttura del Gruppo stesso”.