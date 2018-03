Berlusconi: “sono sereno, mi affido a Dio e ai medici. A Forza Italia chiedo “massimo impegno per ballottaggi”

editato in: da

(Teleborsa) – “Sono sereno, e affronto questo passaggio delicato affidandomi a Dio ed alla straordinaria professionalità dei medici e del personale del San Raffaele”. Silvio Berlusconi, affida i suoi pensieri a Facebook mentre si trova nell’ospedale milanese San Raffaele in attesa di essere operato al cuore , la prossima settimana.

“Seguo da qui le vicende politiche in vista dei ballottaggi, e chiedo a tutte le donne e gli uomini di Forza Italia il massimo impegno per far prevalere i candidati del centro-destra ovunque siano in campo”, spiega Berlusconi sottolineando che “Forza Italia è pienamente operativa nei suoi organismi nazionali e periferici ed è perfettamente in grado di operare in questi giorni di mia forzata assenza”.