Berkshire Hathaway, scattano le prese di profitto. Buffet non parteciperà a IPO Uber

(Teleborsa) – Affonda sul mercato americano il titolo Berkshire Hathaway, soffrendo un calo del 2,04% dopo il balzo di venerdì scorso sulla scia dei conti trimestrali. Nei primi tre mesi del 2019, la holding del finanziere americano Warren Buffet ha registrato profitti per 21,6 miliardi di dollari, rispetto al rosso di 1,14 miliardi dello stesso periodo del 2018.

Dopo aver acquistato quote di Amazon, Buffet ha dichiarato che non parteciperà al tanto atteso collocamento in Borsa di Uber, previsto per venerdì prossimo 10 maggio 2019. “Non ho particolari sensazioni su Uber, rispetto ad altre offerte iniziali, ma in 54 anni la Berkshire Hathaway non ha mai comprato durante IPO – ha affermato il finanziere – . Non ha senso mettere soldi in qualcosa in cui tutti i disincentivi sono al massimo, le commissioni sono più alte, gli spiriti animali sono al rialzo, c’è tutta questa pressione. Ci saranno sempre 1.000 cose migliori da comprare”.