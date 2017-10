Beni Stabili, tasso di occupazione degli immobili al 95,5% nei primi nove mesi

(Teleborsa) – Tasso di occupazione degli immobili al 95,5%, 28 nuovi contratti di locazione per 3,1 milioni di euro di canoni annualizzati e 20 rinnovi per 15 milioni, oltre a 5 contratti preliminari per ulteriori 4 milioni.

Sono i principali dati dei primi nove mesi del 2017 realizzati da Beni Stabili.

I ricavi complessivi da locazione ammontano a 141 milioni, pur in presenza di vendite di immobili per 835 milioni e acquisizioni per 194 milioni, questi ultimi principalmente a Milano. La durata media dei contratti da locazioni è pari a 7,4 anni.