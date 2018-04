Beni Stabili, nel primo trimestre aumentano i ricavi da locazione

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo il via libera dei social bilancio 2017 Beni Stabili annuncia di aver archiviato il primo trimestre con ricavi di locazione in salita a 52 milioni di euro rispetto ai 50,9 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso.

Su base like-for-like, gli affitti lordi contabili sul portafoglio totale sono aumentati dello 0,6%. Il tasso di occupazione finanziaria sul portafoglio group share (escludendo i progetti di sviluppo) è passato al 96,3% (dal 96,6% al 31 dicembre 2017).

La durata media dei contratti di locazione, considerando le opzioni di rilascio anticipato, è pari a 6,8 anni.

Il gruppo accelera sui progetti di sviluppo con l’approvazione del progetto The Sign a Milano. Beni Stabili ha siglato l’accordo preliminare di locazione con AON per l’Edificio A e in totale 2,6 milioni di euro per canoni annualizzati. I progetti di sviluppo “committed” sono aumentati a 384 milioni contro i 317 milioni di dicembre 2017.