Beni Stabili annuncia bond da 300 milioni “se sussistono condizioni mercato”

(Teleborsa) – Beni Stabili fa sapere di aver intenzione di lanciare un’emissione di obbligazioni senior non garantite denominate in Euro per un importo atteso di Euro 300 milioni e una durata di 10 anni, “purché sussistano le condizioni di mercato“.

La prospettata emissione riguarderebbe obbligazioni non convertibili in azioni di Beni Stabili e sarebbe riservata esclusivamente a investitori istituzionali.

In caso di emissione, Beni Stabili chiederà l’ammissione a quotazione delle obbligazioni nel mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.

I proventi dell’operazione prospettata verrebbero destinati per rifinanziare il debito in essere (che potrebbe includere indebitamento relativo alle obbligazioni in essere “250,000,000 3.50 per cent. Notes due 2019”, tramite l’esercizio dell’opzione di rimborso anticipato, e a linee di credito rese disponibili da alcuni dei Joint Lead Managers, erogate come banche finanziatrici) e/o per soddisfare altre esigenze societarie di finanziamento.

Beni Stabili ha conferito a Morgan Stanley e Natixis l’incarico di Joint Lead Managers dell’operazione prospettata.