Benetton, Renon (CEO): nel 2021 perdita ridotta. Ritorno all’utile molto presto

(Teleborsa) – “La perdita (di quest’anno, ndr) verrà ridotta rispetto al 2020, abbiamo un piano industriale che è la nostra stella polare e su questo c’è un ritorno all’utile molto presto“. È quanto dichiarato da Massimo Renon, amministratore delegato del gruppo di abbigliamento, a margine della presentazione della capsule collection insieme al cantante Ghali. “I conti li porteremo in pareggio sicuramente ma vogliamo fare un’azienda che torna a ricalcare le passerelle e i mercati internazionali“, ha puntualizzato.

Renon, ex numero uno di Marcolin, ha anche sottolineato che Benetton Group ha risentito meno di altri dell’aumento dei prezzi delle materie prime, anche grazie a piattaforme produttive di proprietà. “Siamo riusciti a gestire le scorte e i materiali che abbiamo e attutire l’impatto, sicuramente non abbiamo intenzione di ribaltare tutto questo sui prezzi”, ha affermato. L’amministratore delegato ha poi sottolineato che il gruppo sta “facendo reshoring portando produzioni dall’Asia al Mediterraneo”, in quanto i lunghi tempi di spedizioni e le minori differenze di prezzo non rendo più così conveniente produrre nell’estremo oriente.

(Foto: © Benetton Group)