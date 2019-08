Bene Milano che segue l’andamento dell’Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Brillante Piazza Affari, che si allinea all’ottima performance delle principali borse europee su un possibile allentamento monetario da parte della BCE.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,11. Giornata da dimenticare per l’oro, che scambia a 1.493,8 dollari l’oncia, ritracciando dell’1,22%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,38%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +210 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,45%.

Tra i listini europei svetta Francoforte che segna un importante progresso dell’1,51%, denaro su Londra, che registra un rialzo dell’1,24%, e bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dell’1,31%.

Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB che mostra un balzo dell’1,69%; sulla stessa linea, giornata brillante per il FTSE Italia All-Share, che avanza a 22.539 punti. Balza in alto il FTSE Italia Mid Cap (+1,67%), come il FTSE Italia Star (1,7%).

Si distinguono a Piazza Affari i settori materie prime (+3,73%), beni industriali (+2,46%) e bancario (+2,33%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Tenaris (+3,65%), CNH Industrial (+3,62%), Prysmian (+2,85%) e UBI Banca (+2,80%).

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, ASTM (+4,54%), Danieli (+4,37%), Sias (+4,35%) e Datalogic (+3,65%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mediaset, che prosegue le contrattazioni a -1,90%.

Calo deciso per Technogym, che segna un -1,89% dopo la bocciatura di Berenberg.

Giornata fiacca per Aeroporto di Bologna, che segna un calo dello 0,52%.