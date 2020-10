Bene i titoli oil con rialzo prezzo petrolio

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono al rialzo i titoli petroliferi di Piazza Affari con i prezzi del greggio che continuano a salire, in scia alla rapida dimissione dall’ospedale del presidente USA Donald Trump. L’indice di riferimento FTSE IT Oil & Gas mostra un progresso dello 0,13%.

Tra i player del comparto, Eni guadagna lo 0,88% mentre Tenaris sale dello 0,37%.

Frattanto, il Light Crude statunitense scambia a 39,67 dollari al barile, in rialzo dell’1,15%. A sostenere le quotazioni anche una ondata di scioperi in Norvegia per rivendicazioni salariali, che hanno paralizzato diversi dei maggiori impianti offshore.