Bending Spoons, l’Ad Ferrari: “Faremo del nostro meglio”

(Teleborsa) – “Abbiamo fatto, e faremo, del nostro meglio”. Sono le parole di Luca Ferrari, amministratore delegato di Bending Spoons, società milanese la cui app – Immuni – è stata scelta dal governo Italiano per il supporto al contenimento dell’emergenza Covid-19:

“Sono molto orgoglioso della passione, abnegazione e competenza dei nostri ingegneri, scienziati e di tutto il team Immuni”, ha affiunto il manager. In una nota, l’azienda ricorda che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è il licenziatario dell’uso del prodotto: Bending Spoons agisce gratuitamente, finanziando autonomamente i propri costi e non ricevendo alcun corrispettivo per il suo impegno.

Al suo attivo la società ha una dozzina di app, oltre 200 milioni di download complessivi, 270.000 nuovi utenti al giorno e 45,5 milioni di fatturato nel 2018. Il team – internazionale – è composto oggi da oltre 150 persone.