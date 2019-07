Bellingardi, SACBO: chiuso Linate e Alitalia di nuovo da Milano/Bergamo a Fiumicino con 4 voli al giorno

editato in: da

(Teleborsa) – Chiude per lavori straordinari fino al 27 ottobre l’aeroporto di Milano Linate. Sebbene l’intero traffico aereo del “City Airport” del capoluogo lombardo sia dirottato su Malpensa, anche lo scalo di Bergamo Orio al Serio, altra importante porta per accedere alla città di Milano, ottiene benefici dalla “situazione straordinaria”. Emilio Bellingardi, Direttore Generale SACBO, la società che gestisce appunto l’aeroporto bergamasco, ne parla con TELEBORSA.

Direttore, lo scalo di Linate, è noto, da sabato 27 luglio chiude per lavori…e qui a Bergamo?

“A Bergamo non sono previsti voli spostati perchè il traffico di Linate è spostato su Malpensa. Solo Alitalia, per dare risposta al mercato di Milano est ed lombardia est, ha deciso di programmare quattro collegamenti al giorno su Fiumicino. Questa è una scelta commercialmente vincente. Ci auguriamo e stiamo lavorando affinchè questi voli possano restare anche dopo. Ci sono dei collegamenti per Reggio Calabria di Blu Panorama che sono spostati qui. Per il resto ci aspettiamo che i nostri voli siano ancora più pieni del previsto, sfida abbastanza complicata perchè il fattore di carico delle compagnie che operano da noi è già molto alto. Ci siamo attrezzati comunque per la più che possibile positiva ricaduta. Ci aspetta, diciamo, un’estate un po’ più calda del solito.”