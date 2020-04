Bellanova: settore agroalimentare rientra nel Decreto Liquidità

editato in: da

(Teleborsa) – Anche il settore agroalimentare rientra nel decreto Liquidità varato dal Governo. Lo ha assicurato la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova con una nota pubblicata sul sito del Ministero: “Libero il campo da equivoci di tutte le nature: il settore agricolo è ricompreso, e non potrebbe essere diversamente, nell’iniezione di liquidità che il Decreto garantisce a sostegno di tutto il sistema produttivo ed economico”.

“Leggo di allarmi e interpretazioni su un testo che dovrebbe essere, per una questione di opportunità, esclusivamente nelle mani dei tecnici per la redazione definitiva ai fini della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – spiega la Bellanova – voglio tranquillizzare tutti: le imprese agricole, che con l’intera filiera alimentare stanno permettendo il bene-cibo al Paese, rientrano nel Decreto liquidità licenziato ieri dal Consiglio dei Ministri”.