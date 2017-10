Bellanova punta su Legge di bilancio per “sostenere la ripresa”

(Teleborsa) – “I dati su ordinativi e fatturato industriali resi noti oggi dall’Istat ci chiedono una sola cosa: una politica capace, a partire dalla prossima Legge di bilancio, di sostenere, consolidare, rafforzare la ripresa. Una politica che continui a scommettere, come abbiamo fatto in questi anni a partire dal Governo Renzi sul sistema-Paese, sul Made in Italy, sulla spina dorsale del manifatturiero, sulla qualità del lavoro, sull’innovazione, sul posizionamento nei mercati di qualità”. Così il Viceministro dello Sviluppo Economico Teresa Bellanova, commenta i dati diffusi oggi dall’Istat sul boom degli ordinativi dell’industria italiana e sulla crescita del fatturato.

“Sono dati rilevanti perché certificano la ripresa della nostra economia con una dinamica che ormai possiamo considerare strutturale”, prosegue il Viceministro. “Per questo nessun trionfalismo ma, come sempre, molto impegno, molta tenacia, molta umiltà, nel proseguire il lavoro avviato stando ben attenti, come abbiamo sempre fatto, a sostenere crescita e inclusione e soprattutto a definire azioni mirate perché solo un sistema economico e un mercato del lavoro di qualità sono in grado di dare risposte altrettanto di qualità e durature alle nuove generazioni”.