Bellanova: “Prodotti agroalimentari italiani sono sicuri”

(Teleborsa) – Mangiare italiano fa bene perché i prodotti del made in Italy sono buoni e sicuri, tra i più controllati al mondo.

A dirlo è la ministra alle Politiche Agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova nel lanciare uno speciale pranzo sociale allestito nel primo pomeriggio nel Salone dell’Agricoltura del Ministro, promosso da AssoIttica, preparato dalle cuoche e dai cuochi dell’Istituto Alberghiero di Torcarbone, con la collaborazione di tutte le Organizzazione di settore, e della filiera dei mercati.

“I nostri prodotti fanno bene, sono sicuri, possono e devono essere consumati in tutta tranquillità dovunque, in Italia e in Europa”, ha dichiarato Bellanova.

Quello di oggi vuole essere “un pranzo simbolico che ospitiamo al Ministero – prosegue la Ministra Bellanova -, con cui rimarchiamo un messaggio semplice e chiarissimo: mangiare italiano fa bene. Ricordando che i nostri prodotti sono tra i più controllati e che il nostro Paese vanta per qualità e quantità un sistema di controlli sugli alimenti unico al mondo, che fa scuola dovunque”.

“Oggi più che mai – conclude la ministra – è necessaria una alimentazione equilibrata. Dalla terra e dal mare alla tavola: l’Italia fa bene”.