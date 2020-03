Bellanova: “intervenire su partite IVA e lavoratori autonomi”

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovi interventi su IVA, partite IVA e lavoro autonomo e sostegno alle figure più deboli, “figure che non dobbiamo far precipitare nella povertà”. Intervenuta ai microfoni di RTL 102.5, la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova è tornata sul decreto Cura Italia: “Abbiamo fatto un primo provvedimento da 25 miliardi di euro. Io spero venga fuori come valutazione anche delle persone interessate, che queste risorse sono tutte ben utilizzate”.

La ministra però non esclude ulteriori interventi: “Se dovremo utilizzare altre risorse, e credo che dovremo farlo, bisognerà avere sempre l’approccio di intervenire su quello che effettivamente serve”. No quindi a sprecare risorse pubbliche e no a promesse che non si possono mantenere, “ogni euro speso in questi momenti è un euro che prendiamo dal futuro dei nostri figli”.