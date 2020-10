Bellanova: firmato il decreto su mense biologiche

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera del Ministero delle Politiche agricole al decreto da 5 milioni per le mense biologiche. Ad annunciarlo è la ministra Teresa Bellanova, intervenuta questa mattina all’inaugurazione del Sana, il Salone internazionale del biologico e del naturale.

“Per le mense biologiche, ho appena firmato il decreto, d’intesa con le Regioni, per il riparto delle risorse pari a 5 milioni, e così potremo garantire cibo di qualità e accessibile a tutti i nostri studenti – ha spiegato la Ministra – oltre a fare educazione alimentare, perché le ragazze e i ragazzi che imparano a mangiare bene con consapevolezza sono straordinari comunicatori di abitudini sane e salutistiche nelle loro famiglie e nelle cerchie amicali, nello stesso tempo attiviamo l’economia locale, perché gli alimenti biologici vengono forniti da imprese locali sostenibili. Così, con una sola “mossa”, miglioriamo sanità, società, economia e ambiente”.

“Il settore biologico è cresciuto ben oltre le previsioni più ottimistiche e l’Italia sta continuando a mantenere una leadership incondizionata a livello europeo”, ha dichiarato la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova in videocollegamento con la manifestazione – “un riferimento assoluto del biologico italiano, una manifestazione ormai leader riconosciuta a livello internazionale” – che ha festeggiato oggi i suoi 30 anni di attività.

“L’esperienza del Covid ha posto al primo posto sicurezza, salute alimentare, informazioni corrette. Obiettivi irrinunciabili, che hanno evidenziato l’assoluta strategicità del nostro settore e della filiera agroalimentare“, ha sottolineato la ministra. “Oggi è stato praticamente raggiunto l’obiettivo dell’aumento del 50% della Superfice Agricola coltivata a biologico tra il 2014 ed il 2020 (da 1.367.912 ettari nel 2014 a 1.993.236 ettari nel 2019) e, per gli stessi anni, dell’incremento del fatturato del mercato bio del 30%”, ha aggiunto Bellanova

La ministra ha informato anche sulla messa a punto del nuovo bando nazionale per la ricerca in agricoltura biologica del valore di 4,2 milioni di euro, anch’esso con il coinvolgimento di Università ed enti di ricerca con aziende biologiche: “l’auspicio è che possano giungere numerose ed innovative proposte progettuali”. “Ora è necessario lavorare per organizzare meglio la filiera, e far sì che tutto il prodotto biologico ottenuto da quel 15,8% della superficie bio italiana sia opportunamente valorizzato sul mercato e soprattutto giustamente remunerato, e con questo obiettivo stiamo lavorando sui criteri per utilizzare il fondo costituito nell’ultima finanziaria con una dotazione di 20 milioni per i prossimi 4 anni“, ha ribadito Bellanova.

Tornando a sollecitare l’approvazione del testo unico sul biologico, fermo da più di due anni in Commissione Agricoltura al Senato. “Una proposta approvata a grande maggioranza dalla Camera, che costituisce un elemento essenziale per contestualizzare ancor meglio e rilanciare ulteriormente il biologico italiano come sinonimo di grande eccellenza qualitativa”, ha concluso.