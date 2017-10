Beiersdorf guida i rialzi sulla piazza di Francoforte

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per la compagnia di prodotti per la cura della persona, che tratta in rialzo del 4,99%.

A fare da assist al titolo sono i conti dei primi nove mesi, periodo in cui il gruppo ha registrato vendite pari a 5,2 miliardi di euro. Il risultato ha permesso a Beiersdorf di rivedere al rialzo le stime 2017 sul fatturato.

La società tedesca ha annunciato vendite organiche in aumento del 3,9% a 4,34 miliardi, nel periodo chiuso al 30 settembre, grazie alla buona performance dei marchi “core”. Nel dettaglio, le vendite di Nivea e Eurcerin sono cresciute rispettivamente del 3,7% e del 2,4%.

Alla luce dei risultati, Beiersdorf si attende ora vendite in crescita tra il 4-5%, per l’anno in corso.

Analizzando lo scenario di Beiersdorf si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 93,78 Euro. Prima resistenza a 96,94. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 92,06.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)