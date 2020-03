BEI mobilita 40 miliardi per sostenere credito alle PMI

editato in: da

(Teleborsa) – La Banca Europea per gli Investimenti ha annunciato aiuti fino a 40 miliardi di euro per combattere la crisi causata da Covid-19, invitando gli Stati membri a istituire ulteriori garanzie per il sostegno alle PMI.

I finanziamenti potranno essere mobilitati con breve preavviso, supportati da garanzie del gruppo BEI e del bilancio dell’Unione europea. Sono stati poi approntati finanziamenti supplementari per il settore sanitario e le infrastrutture di emergenza e per lo sviluppo di cure e vaccini.

“La pandemia sta avendo un impatto economico devastante”, ha affermato il presidente della BEI Werner Hoyer, aggiungendo “abbiamo bisogno di una forte risposta europea e ne abbiamo bisogno ora”.

Questo piano coordinato con l’UE e le banche di promozione nazionali – ha spiegato – intende “sviluppare un pacchetto finanziario sostanzioso che possa essere lanciato immediatamente, senza ricorrere a nuove normative “.

Il piano per le PMI – si spiega – andrà a colmare la carenza di credito e contiene misure volte a sostenere la liquidità delle PMI. Il pacchetto di finanziamento comprende: garanzie dedicate alle banche per programmi esistenti (fino a 20 miliardi), linee di liquidità dedicate alle banche per garantire un sostegno aggiuntivo al capitale circolante delle imprese (10 miliardi) e programmi di acquisto di titoli garantiti da attività (ABS) per consentire alle banche di trasferire il rischio sui portafogli di prestiti concessi alle PMI (10 miliardi).