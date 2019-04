BEI, investimenti: 4 mld per trasporti, imprese, energia pulita e resilienza

editato in: da

(Teleborsa) – Quattro miliardi di euro di nuovi finanziamenti per agevolare gli investimenti del settore privato e migliorare i trasporti, la produzione di energia pulita e l’accesso all’acqua pulita in 18 Paesi. Lo ha disposto BEI, Banca europea per gli investimenti. In particolare, BEI ha concordato un finanziamento per sostenere l’espansione del porto del Pireo in Grecia, per potenziare le strade attraverso il Libano e aumentare l’efficienza della rete spagnola di controllo del traffico aereo.

BEI ha anche sostenuto nuovi progetti di trasporto urbano sostenibile per aumentare l’uso di autobus elettrici, tram e servizi metropolitani a Rotterdam e Marsiglia. Ha inoltre concordato finanziamenti per migliorare la rete stradale nazionale in Libano e ha approvato i finanziamenti per la ricostruzione dell’aeroporto nell’isola caraibica di Saint Martin, distrutta dall’uragano Irma nel 2017, con un nuovo terminal meglio attrezzato per resistere ai futuri uragani.

“La BEI è la banca climatica europea, il più grande investitore pubblico nell’azione per il clima nel mondo: un clima mutevole e più incerto minaccia vite, mezzi di sussistenza e servizi essenziali in tutto il mondo – ha dichiarato il suo Presidente Werner Hoyer – e sono lieto che la Banca europea abbia accettato di sostenere nuovi progetti nel mondo che proteggeranno meglio milioni di persone dai futuri eventi meteorologici estremi”.