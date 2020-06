Bei, 400 milioni per svolta green delle PMI italiane e spagnole

editato in: da

(Teleborsa) – La Banca europea per gli investimenti (Bei) mette in campo 400 milioni di euro per la transizione verso un’economia green delle Pmi in Italia e in Spagna.

Lo rende noto la Bei in un comunicato, specificando che alle società spagnole andrà il 65% del programma di finanziamenti, mentre le imprese italiane riceveranno il restante 35%.

In particolare, la Bei ha finanziato con 200 milioni di euro la DLL, società finanziaria globale per apparecchiature e tecnologie interamente controllata da Rabobank, per sostenere gli investimenti delle Pmi nei settori dei trasporti, dei macchinari e della bioeconomia.

Secondo l’accordo, la Dll finanzierà poi le imprese con altri fondi da 200 milioni di euro. La società intende aumentare i finanziamenti per progetti incentrati sulla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, come l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di trattori agricoli semoventi e di carrelli elevatori diesel con attrezzature elettriche. Inoltre, il programma promuoverà il finanziamento tramite leasing.

“Molti dei nostri clienti stanno attraversando momenti difficili e stanno affrontando l’incertezza commerciale – ha dichiarato Luca Nuvolin, manager direttore generale di Dll Italia e della regione Sud – Siamo lieti che attraverso questa transazione della Bei saremo in grado di sostenere determinate Pmi in Spagna e in Italia e di rafforzare i nostri ambiziosi progetti per la sostenibilità”.

“Supportare le Pmi è una delle priorità della BEI, specialmente in un contesto difficile come quello in cui ci troviamo oggi, con le piccole imprese tra le più colpite dalla pandemia di Covid-19”, ha aggiunto la vicepresidente BEI Emma Navarro, responsabile delle operazioni BEI in Spagna e del climate action. “Grazie a questa operazione, le aziende potranno accedere a nuove linee di credito per mantenere o continuare a far crescere la propria attività e quindi creare posti di lavoro, contribuendo nel contempo a una ripresa economica in chiave green dell’UE”.