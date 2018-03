Beghelli, utili e ricavi in calo nell’esercizio 2017

editato in: da

(Teleborsa) – Risultati in chiaroscuro per Beghelli, il cui Gruppo progetta e produce apparecchi per l’illuminazione tecnico professionale, che chiude l’esercizio 2017 con un risultato netto di gruppo a 3,5 milioni di euro in calo dell’8,4% rispetto al 2016.

Al 31 dicembre 2017 il bilancio presenta un fatturato consolidato a 177,9 milioni di euro, in lieve calo rispetto al 2016 (-1,4%, 180,4 milioni di euro).

In positivo il margine operativo lordo (EBITDA) a 22,7 milioni di euro, +19% a fronte dei 19,1 milioni del 2016, grazie a componenti positivi non ricorrenti per 3,9 milioni derivanti dalla plusvalenza realizzata dalla vendita dello stabilimento di proprietà di Beghelli Elplast.

La posizione finanziaria netta (PFN) presenta un saldo negativo di -64,7 milioni di euro, migliorando di 3,8 milioni di euro dal bilancio dello scorso dicembre.

Il titolo Beghelli oggi evidenzia una performance negativa in borsa dove cede il 3,5%.