Beghelli, il Direttore Affari Generali Fabio Pedrazzi lascia il proprio incarico

editato in: da

(Teleborsa) – Beghelli – società quotata sull’MTA che opera nel settore elettronico e della sicurezza – ha reso noto che Fabio Pedrazzi, Direttore Affari Generali e Assistente alla Presidenza, ha comunicato le proprie dimissioni, che avranno efficacia dal prossimo primo gennaio 2022, al fine di accedere al pensionamento (dopo 35 anni all’interno del gruppo).

Il presidente e amministratore delegato Gian Pietro Beghelli “ringrazia Fabio Pedrazzi per l’importante contributo apportato nella sua qualità di dirigente e per il significativo lavoro svolto in questi anni a supporto dello sviluppo e della crescita dell’azienda, in sintonia con il vertice aziendale e con tutto il management”, si legge in una nota.

Il CdA provvederà entro il 31 dicembre 2021 alla riassegnazione delle deleghe ad oggi riferenti a Pedrazzi, il quale ha dato disponibilità a mantenere la propria presenza nel ruolo di consigliere.