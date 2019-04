Bed Bath & Beyond paga dazio con taglio stime utili

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in ribasso il titolo Bed Bath & Beyond, che esibisce una perdita secca del 7,96% sui valori precedenti.

A pesare sulle azioni è il taglio alle previsioni per gli utili del trimestre deciso dalla società dopo che il rivenditore ha registrato una contrazione maggiore del previsto nelle vendite. Nel frattempo continua il pressing degli investitori che chiedono cambiamenti alla leadership. La società ha fatto sapere che è stato nominato Direttore indipendente Patrick Gaston e che “prevede di annunciare ulteriori modifiche al Consiglio e alla struttura di governance” nel prossimo futuro.

Bed Bath & Beyond ha registrato inoltre la sua prima perdita annuale di sempre.

L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della catena retail americana più pronunciata rispetto all’andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Allo stato attuale lo scenario di breve di Bed Bath & Beyond rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 18,27 M,Dollaro USA. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 17,27. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 19,27.