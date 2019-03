Be vede lievitare utili e ricavi nel 2018

editato in: da

(Teleborsa) – BE ha chiuso l’esercizio 2018 con risultati in crescita, che evidenziano un utile netto pari a 5,5 milioni euro, in crescita del 22,4% rispetto ai 4,5 milioni dell’esercizio 2017.

Il Valore della Produzione è pari a 150,2 milioni rispetto ai 129,7 milioni dell’esercizio 2017, mentre i soli Ricavi operativi sono pari a 145,3 milioni rispetto ai 127,7 milioni dell’esercizio 2017. L’EBITDA si attesta a 23,6 milioni, in crescita del 37,3% rispetto al 2017 (17,2 milioni). L’EBIT è pari a 11,3 milioni, in crescita del 24,6% rispetto al 2017 (9 milioni).

La Posizione Finanziaria Netta è positiva per 0,9 milioni (-5,5 milioni al 31.12.2017), dopo aver distribuito nel corso del 2018 dividendi per 2,7 milioni, acquisito azioni proprie per 2,3 milioni ed avuto esborsi netti per M&A per 1,9 milioni.