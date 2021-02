Be Shaping The Future acquisisce il 60% di Be Your Essence

editato in: da

(Teleborsa) – Be Shaping The Future, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel campo dei servizi professionali per il settore finanziario, ha acquisito il 60% del capitale sociale di Be Your Essence (BYE), startup a vocazione sociale costituita come Società Benefit e certificata B Corp, nata per iniziativa di Oscar Di Montigny per offrire alle maggiori realtà pubbliche e private del nostro Paese servizi consulenziali in tema di Innovability.

BYE offrirà ai propri clienti servizi di marketing, comunicazione e supporto alla corporate governance in tema di Innovability (l’unione di innovazione e sostenibilità). Molta attenzione sarà data allo sviluppo di piattaforme a supporto di nuovi modelli produttivi con impiego di intelligenza artificiale, analytics ed altri strumenti avanzati per il monitoraggio dei parametri ESG, così come il controllo della produzione e la gestione dei processi di lavoro.

Be ha partecipato ad un aumento di capitale sociale dedicato con assunzione diretta del 60% delle quote della società e apporterà mezzi finanziari, tra capitale e sovrapprezzo, sino ad un massimo di 425 mila euro. È stata inoltre definita una struttura di PUT&CALL con scadenza a 2025 ed a 2027 per l’acquisto delle residue quote di minoranza con possibilità di rinvio dell’esercizio dell’ultima componente sino al 2030. Oscar Di Montigny avrà il ruolo di Presidente mentre a Stefano Brega sarà riservato il ruolo di Chief Executive Officer.

“Be Your Essence è una società a potenziale davvero alto – ha affermato Stefano Achermann, CEO di Be – che crediamo possa essere oggetto di una crescita molto accelerata. Oscar Di Montigny, che ne è il fondatore, è un eccezionale divulgatore e visionario sullo stato del mondo che verrà. Visto il nome dell’azienda, un’unione era nel destino di entrambi”. “BYE sarà il veicolo in cui svilupperemo progetti e capitale umano ad alta professionalità che possa affiancare inizialmente le maggiori aziende italiane, e presto anche europee, nei processi di trasformazione/rigenerazione verso modelli innovativi e sostenibili”, ha aggiunto.