Be, informativa sul piano di acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Be Think, Solve, Execute, comunica di avere acquistato, nel periodo compreso tra l’1 e il 31 ottobre 2019, complessivamente 233.368 azioni ordinarie per un controvalore complessivo di 240.253 euro.

Alla data del 31 ottobre il Gruppo attivo nel settore di Business Consulting e IT Services, detiene 3.794.256 azioni proprie, pari allo 2,81% del capitale sociale.

Intanto, a Piazza Affari, si muove al rialzo Be Think, Solve, Execute, che si attesta a 1,138 euro, con un aumento dell’1,25%.