Be, buyback per un controvalore fino a 3.000.000 di euro entro il 31 gennaio

(Teleborsa) – Be Shaping the Future ha comunicato che, nell’ambito dell’autorizzazione al piano di acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 22 aprile 2020, intende dare avvio al programma di acquisto di azioni proprie fino ad un controvalore massimo di 3.000.000 di euro, da eseguirsi entro il 31 gennaio 2021. Successivi acquisti saranno valutati a seguito del completamento dell’attuale programma.

L’avvio del piano di acquisto ha le seguenti finalità:

– consentire di stabilizzare l’andamento borsistico del titolo in caso di possibili fenomeni speculativi;

– dotare la società di un utile strumento da poter utilizzare a supporto del piano strategico di crescita, anche per linee esterne.

– le azioni proprie detenute dalla Società, potranno, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, essere utilizzate nell’attuazione di piani di incentivazione a favore di amministratori e/o dipendenti investiti di funzioni chiave della Società e delle controllate.

La finestra temporale del Programma avrà inizio il 14 ottobre 2020 e terminerà il 31 gennaio 2021.

Alla data odierna, 14 ottobre, la Società già detiene 4.796.335 azioni proprie, pari al 3,56% del capitale sociale.

