Be acquisisce l’86% di Firstwaters GmbH per 10,2 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Be Shaping The Future, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e uno dei principali player di servizi professionali per il settore finanziario, ha acquisito l’85,71% del capitale di Firstwaters GmbH, società di management consulting con sede a Francoforte e Vienna, per 10,2 milioni di euro.

L’operazione sarà finalizzata entro il primo trimestre, mentre il restante capitale sociale rimarrà nelle mani dei due amministratori

delegati Marco Fäth e Martin Peter, che continueranno a guidare la crescita dell’azienda. Be completerà l’acquisto delle azioni rimanenti alla fine dell’esercizio 2024, il cui prezzo sarà basato sui risultati della società nel 2022, 2023 e 2024.

Fondata nel 2000, Firstwaters è azienda attiva in progetti di trasformazione della value chain del Corporate & Investment Banking (Front-Office, Pricing/Modelling, Settlement, Accounting, Market Risk Management) per diverse asset class (FX/MM, IRD, CRD, Azioni, Commodities, ecc.) e strumenti finanziari (Spot, ETD, derivati OTC). Firstwaters ha avuto ricavi totali per 11,7 milioni di euro nel 2020, secondo risultati preliminari, un EBIT 2,6 milioni di euro e ha una forza lavoro di circa 50 persone.

“Firstwaters ha tutte le caratteristiche delle società che vogliamo siano parte del nostro Gruppo – ha affermato Stefano Achermann, CEO

di Be – un team affidabile, una presenza maggiore nel nostro secondo mercato di riferimento – la regione DACH – competenze d’eccellenza in materia di trasformazione digitale. Con Marco Fäth, Martin Peter e Swati Buderbach, i tre managing directors, siamo pronti a dar vita ad una grande squadra per rafforzare la nostra leadership”.