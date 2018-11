BCE verso il terzo round di TLTRO?

editato in: da

(Teleborsa) – Un nuovo round di operazioni di rifinanziamento a medio-lungo termine per sostenere la calante economia europea e il comparto bancario italiano: potrebbe essere questa la prossima arma “leggera” dispiegata dalla Banca Centrale Europea.

I segnali di rallentamento della congiuntura dell’Eurozona e, in generale, globale – sempre più minacciata dalla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina – e il difficoltoso momento deldebito italiano, che sta mal sopportando il braccio di ferro tra Roma e Bruxelles sulla Manovra, potrebbero indurre l’Istituto guidato da Mario Draghi a mettere in campo una strategia di supporto al sistema creditizio. Soprattutto ora che le misure “pesanti” – tassi di interesse a zero e massicci acquisti di asset – stanno per essere ritirate gradualmente.

E così si sta affacciando l’ipotesi che possa essere varato un nuovo round di Targeted longer-term refinancing operations, operazioni di rifinanziamento a medio-lungo termine meglio note come TLTRO. Si tratta di aste in occasione delle quali la BCE presta denaro al settore creditizio a condizioni particolarmente vantaggiose, della durata di 4 anni.

Il primo round di TLTRO è stato annunciato il 5 giugno del 2014, il secondo il 10 marzo del 2016. Secondo gli analisti fondamentali saranno i prossimi indicatori macroeconomici, in particolare l’IFO (previsto per oggi, 26 novembre), e i prezzi al consumo in calendario il prossimo venerdì 30 novembre.

Per conoscere l’orientamento dell’Eurotower si dovrà attendere il prossimo meeting di politica monetaria, fissato per il 13 dicembre.