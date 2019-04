BCE, tassi bassi a oltranza. Focus su debolezza economia

editato in: da

(Teleborsa) – Questa settimana è caratterizzata da appuntamenti cruciali dei prossimi giorni. Si comincia domani mercoledì, 10 Aprile, con la riunione della Banca centrale europea, contrariamente alla consuetudine del giovedì, per terminare venerdì 12 con l’avvio della stagione delle trimestrali americane.

Dal board della BCE non sono attesi cambiamenti di politica monetaria, ma gli occhi degli investitori saranno puntati sulla consueta conferenza stampa che segue la decisione dei membri dell’Eurotower. Il meglio che possa fare Mario Draghi, governatore della banca centrale, è tenere i tassi dove sono già per un periodo molto lungo di tempo, a fronte di un quadro economico europeo in rallentamento.

D’altronde lo stesso banchiere, nell’editoriale del rapporto annuale rilasciato a inizio mese, ha sottolineato di “proseguire con pazienza, prudenza e costanza nella conduzione della politica monetaria” citando la perdurante esistenza di incertezze “connesse a fattori geopolitici, alla minaccia del protezionismo e alle vulnerabilità nei mercati emergenti”.

Negli USA inizia la stagione delle trimestrali con i primi big players JPMorgan e Wells Fargo a finire sotto i riflettori.