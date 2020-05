BCE su sentenza Corte Germania: “Agiamo in linea con mandato”

editato in: da

(Teleborsa) – “Il Consiglio direttivo della BCE resta pienamente impegnato, nell’ambito del suo mandato a fare tutto il necessario” per centrare i suoi obiettivi di inflazione e affinchè le misure di politica monetaria decise per centrarli “vengano trasmesse a tutte le parti dell’economia e le giurisdizioni dell’area euro”.

Questo il secco commento diramato a seguito della riunione del direttorio non in calendario, convocata dopo la sentenza della Corte costituzionale della Germania, che ha confermato la costituzionalità del Piano QE della BCE, ma con alcuni rilievi, dando tempo 3 mesi al Board di Francoforte per dare una risposta.

Su questo aspetto, l’istituzione monetaria non manca di far notare come “la Corte di Giustizia dell’Unione europea – si legge – abbia sancito nel dicembre del 2018 che la BCE sta operando nell’ambito del suo mandato”.

Oggi il Consiglio “ha ricevuto un briefing preliminare da parte del Governatore della Bundesbank e dal dipartimento legale della Bce” in merito alla sentenza della Corte costituzionale tedesca sul Public Sector Purchase Programme (Pspp), di cui “prende atto”.

