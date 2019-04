Bce sotto pressione con attese di inflazione calate ai minimi da 3 anni

editato in: da

(Teleborsa) – Continuano a calare le aspettative degli investitori sull’inflazione nell’area euro già ai minimi da tre anni. Un contesto nel quale, in maniera inversamente proporzionale, aumentano le pressioni sulla Bce affinché inverta la rotta sulla politica monetaria. Ad affermarlo è il Financial Times citando i dati Bloomberg sullo swap rate a 5 anni che, dall’1,60 per cento cui si attestava a dicembre quando la Bce ha interrotto gli acquisti netti di titoli, ora è calato all’1,36 per cento segnando il minimo dal 2016.

Al centro della questione per Melvyn Krauss, economista della Hoover Institution, Stanford University, vi è la riapertura del Quantitative easing (Qe), unica via da intraprendere per arrestare questa tendenza. Un messaggio rivolto al presidente della Bce Mario Draghi che, secondo Krauss, “dovrebbe dichiarare esplicitamente che se le attese di inflazione dovessero calare ancora riavvieranno il Qe. Prima lo fa meglio è”.

