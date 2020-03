BCE, Schnabel: “BCE pronta a tutto. Cresce probabilità recessione”

editato in: da

(Teleborsa) – La BCE farà “Whatever it takes” (qualunque cosa sia necessario) per sostenere l’economia. Lo ha ribadito oggi un altro membro del Board dell’Istituto di Francoforte, la banchiera tedesca Isabel Schnabel, espressione della posizione della Bundesbank, in una intervista al settimanale Zeit in uscita domani.

Le turbative di mercato – ha spiegato – possono “disturbare la trasmissione della politica monetaria” e “non tutti i partecipanti del mercato hanno capito subito le componenti del programma” annunciato giovedì scorso.

La Schnabel ha fatto appello alla “solidarietà europea” anche sotto il profilo finanziario, ricordando che la “politica monetaria non può ovviare da sola a questa crisi” e che serve “una forte ulteriore risposta di politica di bilancio” in ambito europeo.

“Viviamo uno shock economico molto forte”, ha affermato la banchiera, parlando della grave crisi generata dall’epidemia di coronavirus. L’Eurotower – ha aggiunto – limerà ancora verso il basso le stime di crescita dell’Eurozona e si prospetta una probabile recessione.