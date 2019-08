BCE: “Pronti a nuove misure, necessaria politica monetaria accomodante”

editato in: da

(Teleborsa) – La BCE è pronta a usare tutti gli strumenti necessari e a nuove misure in vista di una politica monetaria “altamente accomodante per un prolungato periodo di tempo” per rispondere a una crescita più debole del previsto.

È la decisione presa dal consiglio direttivo della Banca Centrale Europea e contenuta nel bollettino economico riferito a giugno. L’istituto, guidato da Mario Draghi, ha sottolineato la “necessità di un orientamento di politica monetaria altamente accomodante per un prolungato periodo di tempo, poiché i tassi di inflazione, sia nella realtà sia nelle proiezioni, si sono collocati costantemente al di sotto di livelli in linea con il valore previsto”.

Da qui la decisione, se le prospettive di inflazione a medio termine continueranno a essere inferiori al valore previsto, di “intervenire, in linea con l’impegno ad adottare un approccio simmetrico nel perseguimento dell’obiettivo di inflazione. Il Consiglio direttivo – si legge nel Bollettino – è quindi pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, nella maniera che riterrà opportuna, per assicurare che l’inflazione si diriga stabilmente verso il livello previsto“.

Tra le misure messe in campo, sono allo studio un eventuale “rafforzamento delle indicazioni prospettiche sui tassi” e “alcune possibili opzioni riguardanti la dimensione e la composizione di eventuali nuovi acquisti netti“.

A rendere necessari gli interventi, ribadisce la BCE, sono i “dati più recenti e gli ultimi risultati delle indagini congiunturali” che “indicano una crescita in certa misura più debole nel secondo e terzo trimestre del 2019” per l’Eurozona.

A ciò si aggiungono anche i rischi per le prospettive di crescita che “restano orientati verso il basso, per effetto delle prolungate incertezze connesse a fattori geopolitici, alla crescente minaccia del protezionismo e alla vulnerabilità dei mercati emergenti“.

“In tale contesto – si legge – le spinte inflazionistiche sono rimaste contenute e gli indicatori delle aspettative di inflazione hanno evidenziato un calo. Permane quindi la necessità di un grado significativo di stimolo monetario per assicurare il persistere di condizioni finanziarie molto favorevoli a sostegno dell’espansione dell’area dell’euro, dell’accumulo di pressioni interne sui prezzi e, di conseguenza, della dinamica dell’inflazione complessiva nel medio periodo”.