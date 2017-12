BCE, politica monetaria espansiva ancora necessaria

(Teleborsa) – Ottimista la Banca Centrale Europa sulla ripresa economica in atto. Nel Bollettino mensile, la BCE parla di un “ritmo sostenuto dell’espansione economica” e di un “significativo miglioramento delle prospettive di crescita”.

Secondo il Consiglio direttivo il forte slancio congiunturale e la considerevole riduzione della capacità inutilizzata nell’economia inducono a ritenere con maggiore fiducia che l’evoluzione dei prezzi convergerà verso l’obiettivo di inflazione.

Allo stesso tempo, le pressioni interne sui prezzi rimangono nel complesso moderate e devono ancora mostrare segnali convincenti di una protratta tendenza al rialzo.

Il Consiglio direttivo ha perciò concluso, nella riunione del 14 dicembre scorso, che un ampio grado di stimolo monetario rimane necessario affinché le spinte inflazionistiche di fondo continuino ad accumularsi e sostengano la dinamica dell’inflazione complessiva nel medio periodo.

In prospettiva, le proiezioni macroeconomiche per l’area dell’euro formulate in dicembre dagli esperti dell’Eurosistema prevedono una crescita annua del PIL in termini reali pari al 2,4 per cento nel 2017, al 2,3 per cento nel 2018, all’1,9 per cento nel 2019 e all’1,7 per cento nel 2020.

Passando all’inflazione, le stime indicano un tasso annuo di inflazione misurato sullo IAPC dell’1,5 per cento nel 2017, dell’1,4 per cento nel 2018, dell’1,5 per cento nel 2019 e dell’1,7 per cento nel 2020.