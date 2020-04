BCE: non è tempo di rivedere le strategie, meglio concentrarsi su crisi

editato in: da

(Teleborsa) – La BCE mette in stand-by la revisione delle strategie e si concentra sulla crisi generata dall’epidemia di coronavirus, che assorbirà tutti gli sforzi dell’Istituto di Francoforte, per superare uno dei momenti più bui e drammatici della storia recente. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha così deciso di estendere il periodo previsto per il riesame della strategia di politica monetaria, rinviandola di sei mesi a metà 2021 da fine del 2020 alla metà del 2021.

“Nel contesto attuale gli organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema dedicano tutto il loro impegno ad affrontare le sfide poste dalla pandemia di coronavirus”, spiega una nota dell’Eurotower.

Resterà attivo invece il portale “La BCE ti ascolta”, dedicato ai cittadini dell’area dell’euro, per accogliere proposte e osservazioni sulla strategia di politica monetaria. Il termine per la presentazione dei commenti è stato posticipato alla fine di agosto 2020.

Rinviati anche molti eventi che erano in calendario, per via delle misure sanitarie attuate in tutta l’Unione europea, tra le quali la chiusura di spazi pubblici e il divieto di assembramenti in diversi paesi dell’area. Tutti gli appuntamenti programmati per la prima metà del 2020 si svolgeranno nella seconda metà dell’anno. L’ECB Forum on Central Banking, che si tiene ogni anno a Sintra, è stato rinviato al 10-12 novembre 2020.

