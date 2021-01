BCE, meno falsificazioni di Euro nel 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Nel 2020 sono state ritirate dalla circolazione 460mila banconote in Euro false, in diminuzione del 17,7% rispetto al 2019. I tagli da 20 e 50 euro hanno continuato a far registrare il numero più elevato di falsificazioni e rappresentano nell’insieme circa due terzi del totale dei falsi.

E’ quanto rileva l’ultimo rapporto della BCE, segnalando che il 94,5% delle banconote falsificate è stato rinvenuto in paesi dell’Area Euro, il 2,8% proviene da Stati membri dell’UE non-Euro e il 2,7% da altre regioni del mondo.

Le probabilità di ricevere un esemplare falso sono molto scarse, dato che il numero di falsi è molto basso rispetto agli oltre 25 miliardi di banconote in circolazione – 17 falsi per ogni milione di banconote autentiche – ed i falsi ritirati sono generalmente di bassa qualità e facilmente identificabili.